Ordu, Sakarya, Giresun, Samsun... Aralık ayı FINDIK FİYAT LİSTESİ 2022! Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

FINDIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Bölük, serbest piyasada 46 lira seviyelerinde seyreden fındık fiyatının, son 2 haftadır yükseliş eğiliminde olduğunu belirtti.

Piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan arz talebine bağlı olarak fiyatın yükseldiğini ifade eden Bölük, gelecek haftalar için ürünle ilgili değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını dile getirdi.