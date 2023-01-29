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    • Ekonomi
    • 29.01.2023 08:00
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    • 29.01.2023 08:00
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    EYT MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? EYT'liler hangi şartlarda emekli olacak? EYT kimleri kapsıyor? İlk maaşlar ne zaman yatacak?

    Son dakika... EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklifin kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Peki EYT kimleri kapsıyor? İlk maaşlar ne zaman yatacak? EYT'liler hangi şartlarda emekli olacak? İşte son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    EYT MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

    Son dakika... EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklifin kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Peki EYT kimleri kapsıyor? İlk maaşlar ne zaman yatacak? EYT'liler hangi şartlarda emekli olacak? İşte son dakika gelişmeler...

    AK Parti Grup Başkanvekili EYT için gün ve saat verdi!

    YAŞA TAKILANLAR BUGÜN SON DAKİKA!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

    Şubat ayında bu sürecin tamamlanması bekleniyor. Şubat ayı içinde önce Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçecek. Ardından Genel Kurul'dan geçecek. 1 Mart itibariyle de EYT'liler maaşlarını alabilecek.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik son olarak EYT ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

    ''Meclis'e 1 hafta 10 gün içerisinde geliyor. Orada bir planlama var. Önemli olan burada bu siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Vatandaşlarımız bununla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadılar. Haftalarca onlar da üzüldüler. Bunu anlayışla karşılamalarını istirham ediyoruz. Onlarca yüzlerce konu var. Sonuçta siyasi irade tecelli etmiştir, bu mesele bu ayın sonu ya da önümüzdeki ayın başında çıkmış olur.

    MALİYETİ NE KADAR?

    Yıllar içerisinde bu şekilde yumak haline geldiği zaman bir yandan bütçeyi zorlayan bir yanı var bir yandan da vatandaşın hakları var. Şunu sorabilirler haklı olarak. "Niye bu kadar uzun bir çalışma gerekiyor?" Böyle bir adım attığınız zaman ileri ve geri olarak birçok düzenleme gerekiyor. Vatandaşlarımızın üzüntülerini biliyor. Bu dillendirildikten sonra her saniye bu kararla çalışarak geçmiştir.

        İŞTE EYT ŞARTLARI….

        Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili taslak metin hazırlandı. Milletvekillerine yapılan sunumdan sonra son şekli verilecek taslak TBMM'ye sunulacak. Daha sonra Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek. Burada yasalaşma süreci başlayacak. Peki taslakta neler var? EYT'liler nasıl emekli olacak? İşte o detaylar…

        Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik çalışması tamamlanan taslak kısa sürede yasalaşacak. Söz konusu taslak ile ilgili bürokratlar geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekillerinin de olduğu milletvekillerine bir sunum yaparak bilgilendirmede bulundular. Burada milletvekillerine yasa tasarısı ile ilgili genel bilgiler verildi. Milletvekillerine daha kapsamlı bir sunum daha yapılarak onların da katkıları ve talepleri alınacak. Taslak ardından TBMM'ye sunulacak ev Plan Bütçe Komisyonu'da yasalaşma sürecine girerek görüşmelere açılacak ve Genel Kurul'a gönderilecek. Bu aşamalarda milletvekilleri önergelerle tasarıya katkıda bulunacak. Peki taslaktaki detaylar neler? İşte taslakla ilgili soruların cevapları…

        *EYT'liler hangi şartlarda emekli olacak?

        Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve prim yatırmış sigortalıları kapsıyor. Bu anlamda kapsama hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı içindeki çalışanlar girecek. Tasarı 8 Eylül 1999 öncesindeki şartları içeriyor. Buna göre SSK'da kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık bekleme süresi korunacak. Bu sürelerde çalışmış olma şartı aranmayacak. İlk sigorta olunun tarihten sonra geçen zaman olarak bakılacak. Prim şartı olarak ise SSK'da 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlarda olduğu gibi 5 bin gün yeterli olacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamında ise çalışanlar için ise kadınlarda 7200 gün (20 yıl), erkeklerde ise 9 bin gün (25 yıl) şartlarının tamamlanması gerekecek. Her üç kurum için de EYT kapsamında olanlar açısından herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak.

        *Şartlarda değişiklik olabilir mi?

        Taslak metin 8 Eylül 1999 öncesi şartları tekrar getiriyor. Bu konuda Meclis aşamasında önergelerle değişiklik teklifleri olabilir. Ancak bunun oy çokluğu ile kabul edilmesi de gerekiyor.

        *Kısmi emeklilik şartları neler?

        Taslakta her üç kurum için kısmi emeklilik şartları da korunuyor. Buna göre SSK'da kısmi emeklilik için 3600 gün (10 yıl) prim ödenmiş olması yeterli olacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise kısmi emeklilik için 5400 gün (15 yıl) aranacak. Burada mevcut durumda yaş şartları bu primlerin tamamlandığı tarihe göre kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşa kadar çıkıyor. 8 eylül 1999 öncesindeki şartlara dönülmesi de gündemde. Bu durumda kısmi emeklilikte kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartı yeterli olacak.

        *Staj ve çıraklık kapsamda mı?

        Staj ve çıraklık sigortası olanların bu sigortaları başlangıç olarak kabul edilmiyor. Bu sürelerin borçlanmaları da şu anda mümkün değil. Ancak Meclis aşamasında bu taleplerin gündeme gelmesi de bekleniyor.

            *Başvuru ne zaman ve nasıl olacak?

            EYT'lilerin başvuru süreci resmi gazetede yasanın yayımlanmasıyla başlayacak. Burada online başvuru imkanları da bulunacak. İsteyen bizzat da başvuru yapabilecek. Yoğunlukların olmaması için tüm alt yapı hazırlıkları da tamamlanmış durumda.

            *Maaş hesaplaması nasıl olacak?

            Taslak maaş hesaplama sisteminde bir değişiklik getirmiyor. Tüm emeklilerin maaşları bu güne kadar nasıl hesaplanıyorsa EYT'lilerin de aynı şekilde hesaplanacak. Hesaplama sırasında TÜFE artışları ve refah payı zamları da dikkate alınacak. Emeklilik başvurusu olduğu dönem dikkate alınarak hesaplama yapılacak. EYT'lilere en düşük maaş olan 5.500 TL'nin altında aylık verilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak.

            *Borçlanmalar EYT'li yapacak mı?

            Taslak 5510 sayılı yasanın 41. Maddesi gereğince yapılan borçlanmalarla işe giriş tarihini öne çekenleri de kapsayacak şekilde düzenleme içerecek.

            BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ YAPILANDIRMA PAKETİNİ DUYURDU

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını açıkladığı tarihi yapılandırma paketi milyonların yüzünü güldürdü. Kısa süre içinde Meclis'e sevk edilip, Şubat ayı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan düzenleme ile vatandaşa, şirketlere pek çok kolaylık gelecek.

            Borçların üstünü çizecek, EYT'lilere avantajlar sağlayacak, iş kuranları ve istihdamı destekleyecek düzenlemeyle ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:

            2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK? YARARLANMANIN ŞARTI VAR MI?

            Vatandaşların vergi dairelerine olan 2 bin lirayı aşmayan borçları silinecek. Vergi, ceza, faiz gibi tüm borçlar kapsamda olacak. Trafik, köprü-otoyol geçişi gibi cezaları da kapsayacak. Vatandaşlar 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere düzenlemeden yararlanacak. Bunun için hiçbir şart aranmayacak.

            HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLECEK?

            31 Aralık 2022 tarihi öncesinde ödenmesi gereken vergi, sigorta primi, adli para cezaları dahil idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dâhil edilecek. Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları, gümrük, nüfus, trafik, köprü-otoyol kaçak geçiş cezaları da kapsamda olacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak.

                YAPILANDIRMA HANGİ AVANTAJLARI SAĞLAYACAK?

                Borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden güncelleme yapılacak. 4 yıla varan vade imkanı olacak. Önceki yapılandırmalarda taksitler 2 ayda bir yatırılıyor, en çok 18 taksitte 36 ayda ödeme imkanı oluyordu. Yeni yapılandırmayla borçlar 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödenebilecek. İsteyenler de peşin ödeme yapabilecek. Bu durumda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinecek. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise peşin ödemede asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

                HANGİ PRİM BORÇLARI YAPILANDIRILABİLECEK?

                Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası, faizi yeniden yapılandırılacak. Prim borçlarını yapılandıran işletmeler ihalelere katılabilecek, devlet yardımı ve teşviklerden yararlanabilecek.

                BAĞ-KUR'LULARA HANGİ İMKANLAR SAĞLANACAK?

                Düzenleme ile Bağ-Kur prim borçları yapılandırılabilecek. Yapılandırılmayan prim borçları silinerek Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin durdurulması ve ihtiyaç duyulduğu taktirde ihya edilmesine de olanak sağlanacak.

                EYT'LİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

                Bağ-Kur prim borçları, yapılandırılarak daha az ödemeyle kapatılabilecek ya da bu sürelere ait hizmet süresi dondurularak sildirilebilecek. EYT kapsamında olup prim borcu bulunanlar bu iki imkandan hangisi kendisine uyuyorsa ondan yararlanabilecek. Prime ihtiyacı olanlar borcu yapılandırırken, olmayanlar sildirebilecek. Ayrıca geçmişte dondurulmuş hizmet süresi olan ve emeklilik için bu sürelere ihtiyacı olan EYT'lilere hesaplı ihya imkanı da bekleniyor. Eğer geçmiş yapılandırma yasalarındaki imkan sağlanırsa, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. Güncel asgari ücretin yüzde 34.5'i yerine çok daha düşük ödemeyle bu imkandan yararlanılabilecek. Burada detaylar düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesiyle belli olacak.

                BORÇ SİLDİRMEK SSK'LI OLMA YOLUNU NASIL AÇIYOR?

                Bağ-Kur prim borcu olan ancak SSK'dan primleri emeklilik için yeterli olanlar açısından avantaj olacak. Emeklilik için 7200-9000 prim günü tamamlamak zorunda olanlar prim borçlarıyla birlikte buna ait hizmet sürelerini sildirdikten sonra SSK primleri daha fazlaysa 5000 prim günüyle SSK'dan emekli olabilecek.

                MATRAH ARTIRIMI İMKANI VAR MI?

                Yapılandırma yasasıyla matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkân sağlayan düzenlemelere de yer verilecek. İşletmeler, 2018 ila 2021 yılları için, gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak. Artırılan matrahların vergileri peşin ödenirse o zaman vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacak.

                    ÇALIŞANLARA YÖNELİK HANGİ DESTEKLER GELİYOR?

                    Turizm sektöründeki personelin tüm yıl çalışabilmesi ve nitelikli personel istihdamının kalıcı hale getirilmesi için yeni bir destek sistemi düzenlenecek. Yıl boyunca faaliyet gösteren turizm işletmesi belgeli ve Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamındaki ve bu program kriterlerinden üçüncü aşama sertifikasına sahip konaklama tesisi işyerlerinde çalışan sigortalılar için kış veya yaz turizmi kapsamında belirlenecek aylarda prim desteği verilecek. Bu destek kapsamında prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçmemek şartıyla, bildirilen prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Hazine tarafından karşılanacak. AR-GE tasarım ve destek personelinin merkez ve bölge dışı çalışma sürelerinin yüzde 100'e çıkarılmasına imkan verilecek.

                    GENÇ GİRİŞİMCİ İSTİSNASININ ARTIRILMASI NE KADAR AVANTAJ SAĞLAYACAK?

                    İlk defa işe başlayan gelir vergisi mükelleflerinin 3 hesap dönemi kazançlarının yıllık 75 bin lirası gelir vergisinden istisna ediliyor. Söz konusu tutar 2023 yılı için 150 bin liraya çıkarılıyor ve her yıl için Gelir Vergisi tarifesinin ikinci dilimi tutarına paralel artması sağlanacak. Bu düzenleme ile gençlerin bu yıl elde edebileceği vergi avantajı 26 bin 500 liraya ulaşacak.
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                    Haberler Ekonomi EYT MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? EYT'liler hangi şartlarda emekli olacak? EYT kimleri kapsıyor? İlk maaşlar ne zaman yatacak?
                        SON DAKİKA