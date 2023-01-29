10 polis alınacak! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı





ULUDAĞ'DA KAR SEVİNCİ

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da beklenen kar yağışı başladı. Aralıksız süren yağışla Uludağ'da kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 40'larda kaldığı Uludağ'da, hafta boyunca devam edecek olan kar yağışıyla, sömestir tatilinin son haftasında yoğunluğun da artması bekleniyor. Uludağ'da konaklamanın maliyeti ise gecelik kişi başı 3 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Kayak bilmeyenler için 50 dakikalık kayak ders ücreti ise 900 TL'den başlıyor.



YENİ EVİM'E 8 BİN BAŞVURU GELDİ

"Yeni Evim Konut Finansman Programı"na 10 günde 8 bini aşkın başvuru geldi. Başvuruların 1859'u İstanbul'u kapsayan birinci bölgede, 1797'si Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'yı kapsayan ikinci bölgede, 4 bin 371'i de diğer illeri kapsayan üçüncü bölgede ev sahibi olmak isteyenler tarafından yapıldı. Finansman modelinde, % 0,69'dan başlayan vade farkı, 15 yıl vade ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanıyor.



MB'NİN DESTEĞİ BÜYÜK FIRSAT

Merkez Bankası'nın yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirasına çeviren firmalara destek tebliğini değerlendiren Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "İhracatçılarımızı ve yurt dışında dövizi bulunan üyelerimizi Merkez Bankası'nın bu desteğinden yararlanmaya davet ediyorum" dedi. Baran, fiermaların TL'ye çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar dönüşüm desteği alabileceğini kaydetti.



THY'DEN SİBER GÜVENLİK ATAĞI

Türk Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Güvenlik Başkanı Kadir Yıldız, insan kaynağı konusunda Türkiye'nin siber güvenlik sektörüne katkı sağlamak amacıyla, Cyber Take-Off GRC Eğitimi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Yıldız, "THY'de ve Turkish Technology'de çalışma yanında, siber güvenlik ve IT alanında kariyer yapmak için ilk adımı atmaya hazırlanan gençlerimiz için bir fırsat" dedi.



TÜRKIYE'NİN İLK HİDROJEN KÖYÜ

GAZBİR-GAZMER Proje ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Mehmet Şerif Sarıkaya, Türkiye'nin ilk hidrojen saha uygulaması olacak "HyVillage (Hidrojen Köyü)" projesinin, onay süreçleri sonrasında hayata geçirileceğini belirterek, bunun Türkiye'de hidrojen stratejisine teknik ve mevzuat açısından yol göstermesi ve hidrojen çalışmalarının geleceğine yön vermesi açısından stratejik bir adım olduğunu söyledi.



NATO'NUN İSTİHBARATINA TÜRK YAZILIM

Dünyadaki tüm NATO karargahları ve üsleri, istihbarat akışlarını Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilecek yazılımla sağlayacak. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik, Türk savunma sanayisinin yazılım alanındaki en önemli ihracat başarılarından birine imza attı. NATO'daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin temini, kurulumu ve idamesinden sorumlu NATO İletişim ve Bilgi Ajansının, Teşkilat kapsamında istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik açtığı iki önemli ihaleyi de STM kazandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda çıkılan yolda, uluslararası kuruluşlara, yazılım alanındaki yetkinlerini de aktarma seviyesine ulaştıklarını söyledi.



ELİMİZ GÜÇLENECEK

Sanayiciler, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, bu adımların rekabet gücünü artıracağını, üretimi destekleyeceğini bildirdi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "Sanayi üretiminin temel girdilerinden olan enerji kalemlerindeki fiyat indirimlerinin üretime artış yönünde etki yapması beklenir" dedi. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da "İndirim özelikle Uzak Doğu ülkeleriyle rekabetimizi artırır" dedi.