28 Ocak CANLI gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? O tarihi not edin yeni rekor geliyor! ALTIN ne kadar oldu? Altın fiyatları fırlayacak mı?

Altın fiyatlarında yatırımcılar son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gram altın rekor tazeleyerek yatırımcılarını şoke ederken, altında bir düşüş söz konusu mu, yoksa yeni bir rekor mu geliyor merak konusu oldu. Peki altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI
Ons altındaki güçlü yükseliş gram altın fiyatlarına da pozitif yansıdı. Gram altın fiyatları 1178,8 lira ile tarihi seviyeye yükseldi. Gram altın şu sıralar 1178 lira seviyesinden alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Çeyrek altın 1943 lira,
Yarım altın 3887 lira,
Cumhuriyet altını 7749 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.861,37
1.902,39