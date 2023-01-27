Evde bakım maaşı (parası) gündeme oturdu. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Şubat maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı evde bakım maaşı yatacak güncel iller listesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Evde bakım maaşları her ayın ortalarında itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücretin 2023 zammıyla birlikte netlik kazandı.
Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.