Kadro için başvuru zamanı! 30 günlük süre başladı

Kamu kurumlarındaki ve belediyelerdeki sözleşmeli personele kadro süreci başladı. Kamuda görevli öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının aralarında bulunduğu 458 bin 615 sözleşmeliye kadro yolunu açan düzenleme dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sözleşmeliye kadro isteğe bağlı olurken, bu aşamayla birlikte başvuru süreci başladı.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Düzenleme kapsamında bulunan sözleşmeli personel, kadroya geçmek için 30 gün içinde başvuru yapacak. Bu başvuruyu yapanlar, dünden itibaren 60 gün içerisinde kurumlarına atanacak. İşlemler en geç 60 gün içinde tamamlanacağından, sözleşmeliler en geç Mart ayı içerisinde kadrolu olabilecek.
Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek. 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek.
Düzenleme ile mahalli idarelerdeki kadroya geçirilen personel sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek, kadroya geçirilen diğer personel ise sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler dahil 4 hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren nakil hakkına sahip olacak.
4 yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların görev yerleri, söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla değiştirilebilecek. 28 Kasım 2022'den sonra kamuya giren sözleşmeli personel ise 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak.
Atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak. Sözleşmeliler atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına, göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacaklar.