AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik son olarak EYT ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

''Meclis'e 1 hafta 10 gün içerisinde geliyor. Orada bir planlama var. Önemli olan burada bu siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Vatandaşlarımız bununla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadılar. Haftalarca onlar da üzüldüler. Bunu anlayışla karşılamalarını istirham ediyoruz. Onlarca yüzlerce konu var. Sonuçta siyasi irade tecelli etmiştir, bu mesele bu ayın sonu ya da önümüzdeki ayın başında çıkmış olur.

MALİYETİ NE KADAR?

Yıllar içerisinde bu şekilde yumak haline geldiği zaman bir yandan bütçeyi zorlayan bir yanı var bir yandan da vatandaşın hakları var. Şunu sorabilirler haklı olarak. "Niye bu kadar uzun bir çalışma gerekiyor?" Böyle bir adım attığınız zaman ileri ve geri olarak birçok düzenleme gerekiyor. Vatandaşlarımızın üzüntülerini biliyor. Bu dillendirildikten sonra her saniye bu kararla çalışarak geçmiştir.