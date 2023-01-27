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    • Ekonomi
    • 27.01.2023 08:01
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    • 27.01.2023 08:01
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    KYK BORCU SİLİNDİ Mİ? Endeks silinmiş KYK borcu nedir? 2023 KYK borç yapılandırma başladı mı, nasıl yapılır?

    Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK borcu olan yüzbinlerce kişiye müjdeli haberi duyurdu. Peki 2023 KYK borç yapılandırma başladı mı, nasıl yapılır? KYK borç yapılandırma şartları nelerdir? Endeks silinmiş KYK borcu ne demek?

    takvim.com.tr
    Son dakika KYK BORCU SİLİNDİ Mİ?

    Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK borcu olan yüzbinlerce kişiye müjdeli haberi duyurdu. Peki 2023 KYK borç yapılandırma başladı mı, nasıl yapılır? KYK borç yapılandırma şartları nelerdir? Endeks silinmiş KYK borcu ne demek?

    KYK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?

    Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi borç yapılandırma düzenlemesi oldu.

    Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olduğu belirtilen düzenleme hakkında ayrıntılar ortaya çıktı.

    İşte toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;

    "(Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz."

    "Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz."

    TÜM YAPILANDIRILAN VERGI BORÇLARI SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI

    Buna göre KYK borçları silinmedi ancak KYK borcu olanlar yapılandırma yapabilecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa sadece o rakamı geri ödüyor. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcunda yeniden yapılandırarak takslte ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.'' dedi.

        BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan Öğrenim Kredisi alanların borçlarından ana para dışında kalan tutarlar silindi. KYK ile ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı ve borçlar ana para tutarına geriledi.

        KYK'lılar e-Devlet'ten sorgulama yaptıklarında karşılarına çıkan tabloda Hesaplanan Toplam, Ödenen Toplam, Kalan Borç ve Silinen TEFE başlıklarını görüyor.KYK borcu bulunup ödeme yapanların yaptıkları ödemeler dışında kalan taksitlerine denk gelen TEFE oranındaki artışlar silindi ve bu da Silinen TEFE başlığında belirtildi.

        KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI

        TEFE YERİNİ ÜFE'YE BIRAKMIŞTI

        Toptan Eşya Fiyat Endeksi olarak adlandırılan TEFE 2014 yılında yerini Üretici Fiyatları Endeksi'ne bırakmıştı.

        KYK borçlarında enflasyon oranındaki artışlar silindi! Silinen TEFE nedir?

        Milyonlarca öğrenci ve mezunu ilgilendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisine ilişkin tebliğ yayımlandı ve enflasyon farkı nedeniyle oluşan rakamlar silindi. Silinen kısımlar ise e-Devlet sorgulamasında 'Silinen TEFE' olarak yansıtıldı.

        Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan Öğrenim Kredisi alanların borçlarından ana para dışında kalan tutarlar silindi. KYK ile ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı ve borçlar ana para tutarına geriledi.

        KYK'lılar e-Devlet'ten sorgulama yaptıklarında karşılarına çıkan tabloda Hesaplanan Toplam, Ödenen Toplam, Kalan Borç ve Silinen TEFE başlıklarını görüyor.

        KYK borcu bulunup ödeme yapanların yaptıkları ödemeler dışında kalan taksitlerine denk gelen TEFE oranındaki artışlar silindi ve bu da Silinen TEFE başlığında belirtildi.
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        Haberler Ekonomi KYK BORCU SİLİNDİ Mİ? Endeks silinmiş KYK borcu nedir? 2023 KYK borç yapılandırma başladı mı, nasıl yapılır?
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