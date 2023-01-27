2023 emekli intibak zammı son dakika! SSK, Bağ-Kur'luya ne kadar yatacak? Emeklilere intibak yasası çıkacak mı?

İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.