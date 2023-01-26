SGK Tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Tütün ikramiyesi kaç TL oldu? Tütün yardımı sorgulama ekranı 2023!

TÜTÜN İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

Yaptığı görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden ve SGK tarafından vazife/harp malulü olarak değerlendirilen TSK personelinin (yedek subay, erbaş ve er dahil) aylık bağlanan dul ve yetimlerine (eş, çocuk, anne ve babaları) başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme veriliyor.