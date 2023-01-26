Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.01.2023 08:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2023 08:02
    ABONE OL

    Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? Ocak ayı TEFE TÜFE enflasyon beklentisi ne kadar?

    Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte Ocak ayı enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Ocak ayının son günlerinde ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? Ocak ayı TEFE TÜFE enflasyon beklentisi ne kadar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023?

    Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte Ocak ayı enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Ocak ayının son günlerinde ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? Ocak ayı TEFE TÜFE enflasyon beklentisi ne kadar? İşte merak edilenler!

    OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    3 Şubat 2023 Cuma günü enflasyon oranı belli olacak.

    ARALIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı

        Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.

        Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyükşehir’in tarlada izi var
        Haberler Ekonomi Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? Ocak ayı TEFE TÜFE enflasyon beklentisi ne kadar?
            SON DAKİKA