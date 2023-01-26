Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte Ocak ayı enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Ocak ayının son günlerinde ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? Ocak ayı TEFE TÜFE enflasyon beklentisi ne kadar? İşte merak edilenler!