O tarihi not edin yeni rekor geliyor! ALTIN ne kadar oldu? Altın fiyatları fırlayacak mı? 26 Ocak CANLI gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Altın fiyatları, gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu noktada internet arama motorlarında ' Altın ne kadar oldu? Altın fiyatları fırlayacak mı? 2023 CANLI gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' soruları sorgulanıyor. O tarihi not edin yeni rekor geliyor! İşte detaylar...
CANLI ALTIN FİYATLARI
Ons altındaki güçlü yükseliş gram altın fiyatlarına da pozitif yansıdı. Gram altın fiyatları 1178,8 lira ile tarihi seviyeye yükseldi.
Gram altın şu sıralar 1178 lira seviyesinden alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Çeyrek altın 1943 lira,
Yarım altın 3887 lira,
Cumhuriyet altını 7749 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.861,37
1.902,39