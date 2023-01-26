O tarihi not edin yeni rekor geliyor! ALTIN ne kadar oldu? Altın fiyatları fırlayacak mı? 26 Ocak CANLI gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dünya ekonomisinde resesyon endişeleri ve merkez bankalarının baskıcı ve belirsiz para politikaları, yatımrimcıları güvenli liman olan metalara rağbet etmeye yönlendirdi. Bu kapsamda yeni yılın başındna itibaren değerine değer katan ve uzun vadede yeni rekorlar kırması beklenen altın, gözde yatırım araçlarındna biri oldu.

Yeni haftaya değer kaybı ile başlayan altının kısa sürede kayıplarını telafi etmesi bekleniyor. Altın piyasalarının nabzını tutan İslam Memiş piyasaları değerlendirerek önemli açıklamalar yaparak, altın borçlanan vatandaşlara da uyarıda bulundu.