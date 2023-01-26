Bülbüloğlu Vinç halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Halka arz onayının ardından Bülbüloğlu Vinç halka arz ne zaman sorusu yanıt buldu. Peki; Bülbüloğlu Vinç halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri açıklandı mı? Bülbüloğlu halka arz eşit mi, oransal mı? Kaç lot verecek? İşte detaylar!