Memur ve emekli maaşı zam oranı yüzde 30 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, zam farkı hakkında açıklama yaptı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 15 günlük zam farkı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zam farkı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında; "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, %13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' ifadeleri yer aldı.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?
Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında ödeniyor. SSK emeklilerinin maaşları ise her ayın 17-26'sı arasında TC kimlik numaralarının son rakamına göre gerçekleştiriliyor.