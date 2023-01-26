EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı yüzde 30 zammın yansıtılmasıyla birlikte 5 bin 500 TL oldu. 2023 yılında en yüksek emekli maaşı ise 24 bin 793 TL oldu. Emeklilerin yeni yıl zamları Ocak ve Temmuz ayları arasında geçerli sayılacak. Yılın ikinci yarısında emekli maaşları yeniden belirlenecek.

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