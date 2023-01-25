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    • Ekonomi
    • 25.01.2023 07:31
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    • 25.01.2023 07:31
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    Ocak ayı doğal gaz desteği ne zaman yatacak? Doğal gaz desteği YATTI MI 2023? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Doğal Gaz desteği ödeme tarihi için aramalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında verilen maddi yardım hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Peki, Doğal gaz desteği YATTI MI 2023? Ocak ayı doğal gaz desteği ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Doğal gaz desteği YATTI MI 2023?

    Doğal gaz yardım ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Doğal gaz desteği YATTI MI 2023? Ocak ayı doğal gaz desteği ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

    Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğal gaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

    • Türk vatandaşı olması,

    • E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

    • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

    • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

    • Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

    • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

        DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

        Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
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        Haberler Ekonomi Ocak ayı doğal gaz desteği ne zaman yatacak? Doğal gaz desteği YATTI MI 2023? e-Devlet sorgulama ekranı!
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