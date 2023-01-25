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    • Ekonomi
    • 25.01.2023 08:02
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    • 25.01.2023 08:02
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    EYT'liler ikramiye alacak mı? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu 2023? Emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu?

    Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi ücretleri merak konusu oldu. 2022 yılında Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Asgari ücrete %54,66, memur ve emekli maaşlarına ise %30 oranında zam yapıldı. İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi ücretler 2023 yılında belirlendi. SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekli olanlara emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Emeklilerin yanı sıra vazife malullüğü, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlar, SGK'dan aylık bağlanan şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlara da bayram ikramiyesi ödemesi yapılır. Peki 2023 Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? İşte, emekli ikramiyelerinde son durum

    takvim.com.tr
    Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu 2023?

    Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 2023 yılında ne kadar olacağı hakkında aramalar hız kazandı. Geçen sene Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplara yatırılmıştı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu 2023? Emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar!

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANDI MI?

    SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Son olarak emekli maaşlarına %30 zam yapıldı ve en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. 2022 yılında emekli ikramiyesi tutarı 1.100 TL olarak belirlenmişti. 2023 yılında Emekli ikramiyelerinde artış olması bekleniyor. Ancak zam yapılacak orana veya yeni ikramiyeye ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.



    EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ

    Emekli ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılır. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimin göre Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak.

    Kurban Bayramı ise 28 Haziran'da idrak edilecek. Emekli ikramiyelerinin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.



        EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?
        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

        Dul ve yetim aylığı alanlara tam ikramiye yatırılmıyor. Hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye alınacak. Örneğin, 2022 yılında eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 lira ikramiye ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alan birine ise 275 lira ikramiye yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi ücretleri zamlanırsa bu tutarlar da değişecek.
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        Haberler Ekonomi EYT'liler ikramiye alacak mı? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu 2023? Emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu?
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