EYT Meclis'e geliyor! Bakan Bilgin: EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemenin bu hafta TBMM'ye gelmesinin beklendiğini söyledi. Bilgin, "EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacak" dedi.
'İÇERİK DEĞİŞMEZ'
"İçerikte bir şey değişir mi?" sorusuna Bilgin, "Değişmez" karşılığını verdi. Bilgin, "EYT'nin maliyeti nedir?" sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında olduğunu söyledi. EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, "120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat eder bilmiyorsunuz" diye konuştu..
İLK MAAŞ 1 MART'TA
Bilgin EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkân sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü söyledi.
'BORÇLANMA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA DEĞİL'
Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık da Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok" dedi.