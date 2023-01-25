ALTIN ne kadar oldu? Altın fiyatları fırlayacak mı? O tarihi not edin yeni rekor geliyor! 2023 CANLI gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

"ALIM İÇİN FIRSAT KOLLAYAN ŞUBAT AYINI BEKLESİN"
İslam Memiş, "Euro/Dolar paritesi 1,09 seviyesinde. Hedef 1,11 seviyesi. Gram altın/TL fiyatı ekranlarda bin 165, serbest piyasalarda bin 184. Burada kar satışları yaşanabilir. Ons altın bin 950 dolar seviyesinde. Yukarıda bin 950, aşağıda bin 850 dolar. Bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz. Alım için fırsat kollayan altın yatırımcısının şubat ayını mutlaka beklemesi gerektiğini söyleyebilirim. Gümüşün ons ve gram tarafından yine yatay seyirler devam ediyor. Yıllık ve aylık olarak gümüş yine altına göre daha iyi performans sergiliyor." diye konuştu.
İslam Memiş, "ÖTV ile alakalı şu anda bir beklentim yok. Ancak ithal araçlarla alakalı bir karar alınılabilir. İmar affı ile ilgili kamuoyunun çok büyük bir beklentisi var. Ben bizzat sayın bakana da sormuştum kamuoyunda böyle bir beklenti var diye ama Sayın Bakan Hayır böyle bir çalışmamız yok dedi. Bu nedenle böyle bir çalışma beklemiyorum." dedi.