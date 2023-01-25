Orta Gelir konut kampanyası hakkında aramalar hız kazandı. Bakan Nebati tarafından açıklanan 0.69 konut kredisi için açıklanan ilk şart; programdan yararlanacak kişilerin bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmaması oldu. Peki, Orta Gelir Konut kampanyası 0.69 faizli kredi başvuru şartları neler? 0.69 konut kredisi hangi bankalarda? Taksit, peşinat, vade nasıl olacak? İşte detaylar!
0.69 KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bakan Nebati tarafından açıklanan 0.69 konut kredisi için açıklanan ilk şart; programdan yararlanacak kişilerin bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmaması oldu.
İşte Nebati'nin açıklamasının diğer kısımları;
-İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla'da konut almak isteyen vatandaşların, son bir yıl buralarda ikamet etmiş olması şartı aranacak.
-Gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel düzeyi açısından ülkemizi 3 bölgeye ayırdık.
-Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir.
-Vatandaşlarımızın ilk 3 yılda ödeyecek taksilerinin tutarının belirli bir kısmını bakanlık olarak biz üstleneceğiz.
-Vatandaşlarımızın refahını arttırmak için enflasyon ile amansız mücadele verdiğimiz şu dönemde net olarak vurgulamak isterim ki, piyasa gerçekleri dışındaki fiyatlara müsamaha göstermeyeceğiz.
-Vatandaşlar tamamlanmış, belirli oranda tamamlanmış, bankaların kredi verme kriterlerine uygun olan ve yapımına başlanacak konutlar için kredi kullanabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Programı Tanıtımı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi'ni hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz.
"YENİ EVİM PROJESİ'Nİ HAYATA GEÇİYORUZ"
Bugün özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programını hayata geçiyoruz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.