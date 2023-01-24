EYT'liler ikramiye alacak mı? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu 2023? Emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 2023 yılında ne kadar olacağı hakkında aramalar hız kazandı. Geçen sene Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplara yatırılmıştı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu 2023? Emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar!
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANDI MI?
SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Son olarak emekli maaşlarına %30 zam yapıldı ve en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. 2022 yılında emekli ikramiyesi tutarı 1.100 TL olarak belirlenmişti. 2023 yılında Emekli ikramiyelerinde artış olması bekleniyor. Ancak zam yapılacak orana veya yeni ikramiyeye ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ
Emekli ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılır. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimin göre Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak.
Kurban Bayramı ise 28 Haziran'da idrak edilecek. Emekli ikramiyelerinin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.