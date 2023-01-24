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    • Ekonomi
    • 24.01.2023 09:24
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    • 24.01.2023 09:24
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    4C SSK Bağ-Kur maaş ÖDEME TARİHLERİ | ZAM FARKLARI ne zaman yatacak? Emekli maaşı 15 günlük zam farkı hangi gün ödenecek?

    Zam oranlarının belli olmasından sonra zam farkının yatırılacağı tarihler ile ilgili detaylar merakla araştırılmaya başlandı. 15 günlük memur maaşı zam farkı gelişmeleri araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak?

    Memur ve emekli maaşı zam oranı yüzde 30 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, zam farkı hakkında açıklama yaptı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 15 günlük zam farkı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

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    ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Zam farkı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında; "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, %13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' ifadeleri yer aldı.

    EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

    Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında ödeniyor. SSK emeklilerinin maaşları ise her ayın 17-26'sı arasında TC kimlik numaralarının son rakamına göre gerçekleştiriliyor.

        SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

        Tahsis numarasının son rakamı: 9
        Ödemenin yapılacağı gün: 17 Ocak

        Tahsis numarasının son rakamı: 7
        Ödemenin yapılacağı gün: 18 Ocak

        Tahsis numarasının son rakamı: 5
        Ödemenin yapılacağı gün: 19 Ocak

        Tahsis numarasının son rakamı: 3
        Ödemenin yapılacağı gün: 20 Ocak

        Tahsis numarasının son rakamı: 1
        Ödemenin yapılacağı gün: 21 Ocak

        Tahsis numarasının son rakamı: 8
        Ödemenin yapılacağı gün: 22 Ocak

        Tahsis numarasının son rakamı: 6
        Ödemenin yapılacağı gün: 23 Ocak

        Tahsis numarasının son rakamı: 4
        Ödemenin yapılacağı gün: 24 Ocak

        Tahsis numarasının son rakamı: 2
        Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

        BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

        Tahsis numarasının son rakamı: 9, 7, 5
        Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

        Tahsis numarasının son rakamı: 3, 1
        Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

        Tahsis numarasının son rakamı: 8, 6, 4
        Ödemenin yapılacağı gün: 27 Ocak

        Tahsis numarasının son rakamı: 2, 0
        Ödemenin yapılacağı gün: 28 Ocak

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

        En düşük emekli maaşı yüzde 30 zammın yansıtılmasıyla birlikte 5 bin 500 TL oldu. 2023 yılında en yüksek emekli maaşı ise 24 bin 793 TL oldu. Emeklilerin yeni yıl zamları Ocak ve Temmuz ayları arasında geçerli sayılacak. Yılın ikinci yarısında emekli maaşları yeniden belirlenecek.

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        Haberler Ekonomi 4C SSK Bağ-Kur maaş ÖDEME TARİHLERİ | ZAM FARKLARI ne zaman yatacak? Emekli maaşı 15 günlük zam farkı hangi gün ödenecek?
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