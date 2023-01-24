Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yılı tamamlayan ve 5 bin prim gününü dolduranlar yaş beklemeden emekli olacak. Bunu öğrenenlerin en merak ettikleri arasında ise 3600 günden emekli olunur mu sorusu yer aldı. Peki, 2600 günden emekli olunur mu? İşte detaylar...