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    • Ekonomi
    • 24.01.2023 08:03
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    • 24.01.2023 08:03
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    Orta Gelir Konut kampanyası 0.69 faizli kredi başvuru şartları neler? 0.69 konut kredisi hangi bankalarda? İlk 3 yıl taksit ödemesi yok mu?

    Orta Gelir konut kampanyası hakkında aramalar hız kazandı. Bakan Nebati tarafından açıklanan 0.69 konut kredisi için açıklanan ilk şart; programdan yararlanacak kişilerin bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmaması oldu. Peki, Orta Gelir Konut kampanyası 0.69 faizli kredi başvuru şartları neler? 0.69 konut kredisi hangi bankalarda? Taksit, peşinat, vade nasıl olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Orta Gelir Konut kampanyası 0.69 faizli kredi başvuru şartları neler?

    Orta Gelir konut kampanyası hakkında aramalar hız kazandı. Bakan Nebati tarafından açıklanan 0.69 konut kredisi için açıklanan ilk şart; programdan yararlanacak kişilerin bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmaması oldu. Peki, Orta Gelir Konut kampanyası 0.69 faizli kredi başvuru şartları neler? 0.69 konut kredisi hangi bankalarda? Taksit, peşinat, vade nasıl olacak? İşte detaylar!

    0.69 KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Bakan Nebati tarafından açıklanan 0.69 konut kredisi için açıklanan ilk şart; programdan yararlanacak kişilerin bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmaması oldu.

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    İşte Nebati'nin açıklamasının diğer kısımları;

    -İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla'da konut almak isteyen vatandaşların, son bir yıl buralarda ikamet etmiş olması şartı aranacak.

    -Gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel düzeyi açısından ülkemizi 3 bölgeye ayırdık.

    -Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir.

    -Vatandaşlarımızın ilk 3 yılda ödeyecek taksilerinin tutarının belirli bir kısmını bakanlık olarak biz üstleneceğiz.

    -Vatandaşlarımızın refahını arttırmak için enflasyon ile amansız mücadele verdiğimiz şu dönemde net olarak vurgulamak isterim ki, piyasa gerçekleri dışındaki fiyatlara müsamaha göstermeyeceğiz.

    -Vatandaşlar tamamlanmış, belirli oranda tamamlanmış, bankaların kredi verme kriterlerine uygun olan ve yapımına başlanacak konutlar için kredi kullanabilecek.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Programı Tanıtımı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

    Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi'ni hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz.

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    "YENİ EVİM PROJESİ'Nİ HAYATA GEÇİYORUZ"

    Bugün özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programını hayata geçiyoruz.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.

        "3 BÖLGE BELİRLENDİ"

        Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

        Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.

        "BAŞVURU SAHİBİNİN HALİHAZIRDA BİR KONUTUNUN OLMAMASI GEREKİYOR"

        Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

        "BÖLGE İÇERİSİNDE İLLERDE İKAMET ŞARTI OLMAYACAK"

        Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir.

        "ORTA GELİRE KONUT KREDİSİ YÜZDE 0,69'DAN BAŞLAYACAK"

        Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

        Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

        Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.
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        Haberler Ekonomi Orta Gelir Konut kampanyası 0.69 faizli kredi başvuru şartları neler? 0.69 konut kredisi hangi bankalarda? İlk 3 yıl taksit ödemesi yok mu?
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