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    • Ekonomi
    • 23.01.2023 07:02
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    • 23.01.2023 07:02
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    Söke Un halka arz sonuçları! Kaç lot dağıtıldı? Söke Un borsada ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi, hisse kodu...

    Söke Un hissenin ne zaman işlem göreceği hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Söke Un halka arz sonuçları açıklandı. Peki, Söke Un borsada ne zaman işlem görecek? Söke Un halka arz sonuçları nasıl? Kaç lot dağıtıldı? Borsa işlem tarihi, hisse kodu...

    takvim.com.tr
    Söke Un borsada ne zaman işlem görecek?

    Söke Un halka arz sonuçları açıklandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Söke Un'un halka arzını onayladığını açıklamıştı. Ardından sonuçlar belli oldu. Bu noktada yatırımcılar, Söke Un hisse ne zaman borsada işlem görecek? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler haberimizde!

    SÖKE UN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında talep toplayan Söke Değirmencilik (SOKE) resmi halka arz sonuçları bugün açıklandı. Halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. 860 bin 816 yatırımcıdan talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü toplam 581.250.000 TL'ye ulaştı.

    Açıklamaya göre halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 9,16 milyar TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

    Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep geldi.

    Ayrı bir açıklamada halka arzda yüzde 5'ten fazla pay alan yatırımcı olmadığı belirtildi.

        QNB Finans'ın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un" veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

        Halka arzda birim fiyat 7,50 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

        Toplam halka arz büyüklüğü 581.250.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 9.163.694.911 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

        Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep gelmiştir.

        SÖKE UN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Söke Un hisselerinin borsada işlem göreceği tarih henüz belli değil. Hissenin 11-13 Ocak 2023 tarihleri arasında işlem gömesi bekleniyor.

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        Haberler Ekonomi Söke Un halka arz sonuçları! Kaç lot dağıtıldı? Söke Un borsada ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi, hisse kodu...
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