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    • Ekonomi
    • 23.01.2023 08:20
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    • 23.01.2023 08:20
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    2023 Tütün ikramiyesi kaç TL oldu? Tütün yardımı sorgulama ekranı 2023! SGK Tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

    2023 tütün ödemeleri hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. SGK tarafından ödenen tütün ikramiylerinin ne zaman yatacağı hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Peki, tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 SGK tütün yardımı ödemeleri kaç TL, kimler alacak? işte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2023 Tütün ikramiyesi kaç TL oldu?

    2023 tütün ödemeleri hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. SGK tarafından ödenen tütün ikramiylerinin ne zaman yatacağı hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Peki, tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 SGK tütün yardımı ödemeleri kaç TL, kimler alacak? işte merak edilenler!

    TÜTÜN İKRAMİYESİ 2023 NE KADAR OLDU?

    2023 yılı tütün ikramiyeleri tahmini olarak aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanmıştır.

    Şehit ailelerine 17.347,36 TL ( Varisler Arasında Pay Edilecek Anne, Baba, Eş, Çocuklara)

    Gazilere;

    - 1.Derece Gaziye. 17.347,36 TL

    - 2. Derece Gaziye. 15.612,62 TL

    - 3. Derece Gaziye. 13.444,20 TL

    - 4. Derece Gaziye. 12.143,15 TL

    - 5. Derece Gaziye. 10.842,10 TL

    - 6. Derece Gaziye. 9.541,05 TL

        TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

        İkramiyelerin 23 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

        TÜTÜN İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

        Yaptığı görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden ve SGK tarafından vazife/harp malulü olarak değerlendirilen TSK personelinin (yedek subay, erbaş ve er dahil) aylık bağlanan dul ve yetimlerine (eş, çocuk, anne ve babaları) başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme veriliyor.
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        Haberler Ekonomi 2023 Tütün ikramiyesi kaç TL oldu? Tütün yardımı sorgulama ekranı 2023! SGK Tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
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