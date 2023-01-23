2023 tütün ödemeleri hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. SGK tarafından ödenen tütün ikramiylerinin ne zaman yatacağı hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Peki, tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 SGK tütün yardımı ödemeleri kaç TL, kimler alacak? işte merak edilenler!
TÜTÜN İKRAMİYESİ 2023 NE KADAR OLDU?
2023 yılı tütün ikramiyeleri tahmini olarak aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanmıştır.
Şehit ailelerine 17.347,36 TL ( Varisler Arasında Pay Edilecek Anne, Baba, Eş, Çocuklara)
Gazilere;
- 1.Derece Gaziye. 17.347,36 TL
- 2. Derece Gaziye. 15.612,62 TL
- 3. Derece Gaziye. 13.444,20 TL
- 4. Derece Gaziye. 12.143,15 TL
- 5. Derece Gaziye. 10.842,10 TL
- 6. Derece Gaziye. 9.541,05 TL