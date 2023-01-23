Son dakika KYK BORCU SİLİNDİ Mİ? 2023 KYK borç yapılandırma başladı mı, nasıl yapılır? Endeks silinmiş KYK borcu nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa sadece o rakamı geri ödüyor. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcunda yeniden yapılandırarak takslte ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.'' dedi.

BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan Öğrenim Kredisi alanların borçlarından ana para dışında kalan tutarlar silindi. KYK ile ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı ve borçlar ana para tutarına geriledi.

KYK'lılar e-Devlet'ten sorgulama yaptıklarında karşılarına çıkan tabloda Hesaplanan Toplam, Ödenen Toplam, Kalan Borç ve Silinen TEFE başlıklarını görüyor.KYK borcu bulunup ödeme yapanların yaptıkları ödemeler dışında kalan taksitlerine denk gelen TEFE oranındaki artışlar silindi ve bu da Silinen TEFE başlığında belirtildi.

KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI