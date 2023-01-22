Şubat ayına az bir zaman kala Ocak ayı enflasyon oranları milyonlarca vatandaş tarafından beklenmeye başlandı. TÜİK tarafından Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte pek çok konuda belirleyici etken olacak. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? Ocak ayı TEFE TÜFE enflasyon beklentisi ne kadar? Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar...
OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3 Şubat 2023 Cuma günü enflasyon oranı belli olacak.
ARALIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.