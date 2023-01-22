Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? Ocak ayı TEFE TÜFE enflasyon beklentisi ne kadar? Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı?

ARALIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.