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    • Ekonomi
    • 22.01.2023 07:30
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    • 22.01.2023 07:30
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    Ocak ayı Aile destek ödemeleri kaç TL? Ödeme takvimi 2023! Aile Destek Programı ödemelerine ZAM gelecek mi 2023?

    Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Aile Destek Programı ödemelerine ZAM gelecek mi 2023?" sorusu gündeme geldi. İşte detaylar.

    takvim.com.tr
    Aile Destek Programı ödemelerine ZAM gelecek mi 2023?

    Aile destek ödemelerine zam gelip gelmeyeceği konusunda aramalar hız kazandı. Aile destek ödemeleri 850-1250 TL arasında değişiyor. Bu kapsamda destek ödemelerine zam gelip gelmediği merak edildi. Peki, Aile Destek Programı ödemelerine ZAM gelecek mi 2023? Ocak ayı Aile destek ödemeleri kaç TL? İşte merak edilenler!

    2023 OCAK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

    Aile Destek Programı ödemelerine ZAM gelecek mi 2023?

    Henüz zam konusunda resmi açıklama gelmedi.

    AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ARTTI MI, NE KADAR OLDU?

    Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

    Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

        OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Bakan Yanık; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz.

        Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

        AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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