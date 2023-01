Depozitoya döviz ayarı (Ekonomi haberleri)

Kiracısından, depozitoyu euro ya da dolar alan ev sahiplerine kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme; euro cinsi üzerinden ödenen depozitonun Euro cinsi olarak iade edilmesi gerektiğine hükmetti. Bin euro depozito ödeyen kiracı, evi tahliye edince depozitosunu geri istedi. Ev sahibi hakkında icra takibi başlattı. Ev sahibi itiraz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi aldığı kararda xşunları belirtti: "Davacının döviz cinsinden olan alacağının fiili ödeme günündeki rayiç üzerinden ödenmesini istediği gözetilerek hüküm tesisi yoluna gidilmesi gerekirken, Türk Lirası olarak belirlenen alacak miktarı üzerinden takibin devamına karar verilmesi suretiyle hüküm tesisi kanuna aykırıdır. "balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Bu sene fiyatı 100 TL civarına kadar çıkan hamsi, 50 TL'ye kadar düştü. Balıkçılar, vatandaşların fiyat düşüşü nedeniyle hamsiye yöneldiğini söyledi. Havanın soğumasıyla balığın daha da bollaşacağını belirten balıkçılar, fiyatların gerileyebileceğini söyledi.ve Orman Bakanlığından, 24 milyon 660 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı bildirildi. Söz konusu ödemelerin 8 milyon 906 bin 250 lirasının hayvan gen kaynakları desteği, 8 milyon 701 bin 268 lirasının kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 7 milyon 52 bin 482 lirasının TMO alım prim desteği olarak ödeneceği kaydedilen paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesi kullanıldı.Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde BİM, Discount Zincir Market kategorisinde "Yılın İtibarlısı" ödülünü kazandı. Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde ise BİM'in kendi markalarından Dost "Yılın İtibarlısı" oldu. Ödül kazanan markalar halk jürisinin oylarıyla belirlendi. 12 ilde, 1.200 kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda 70 kategoride itibarını en çok artıran markalar ve bu başarının paydaşları olan reklam, medya planlama ve halkla ilişkiler ajanslarının ödüllendirildiği "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" sahiplerini buldu. "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri", Akademetre Research and Strategic Planning'in gerçekleştirdiği "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasının sonuçları baz alınarak gerçekleştirildi.Holding grup şirketlerinden Assan Alüminyum, "Biyoçeşitliliği Koruma Projesi" ile nesli tehlike altında olan endemik türleri yaşam döngüsüne kazandırıyor. Türkiye'deki en önemli endemik türlerden Mavi Yıldız'ı Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği gerçekleştirerek yok olma tehlikesinden kurtaran şirket, bu yıl da "Kum Zambağı" için harekete geçti. Florada korunması gereken türler arasında gösterilen bitki yeniden doğayla buluşurken, şirket aynı adlı oyunun da ana destekçisi oldu. Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı: "Tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiriyoruz" dedi. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör ise "Sürdürülebilirliğin yanında Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle de dünyamızın geleceğine katkı sunuyoruz" diye konuştu.