Memur ve emekli zammına yapılan yüzde 30'luk zam oranının ardından, enflasyon ve zam farklarının hesaplara yatacağı tarih hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Memur ve emekli maaş zammı ne zaman yatacak? İşte detaylar...
ZAM ORANLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Memur ve emeklilere hükümet tarafından yapılan yüzde 30'luk zam oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak.
MEMURA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle yüksek ihtimalle zamlı maaşların 15 Ocak'a yetişmesi beklenmiyor.