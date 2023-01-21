Bülbüloğlu halka arz eşit mi, oransal mı? Kaç lot verecek? Bülbüloğlu Vinç halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri açıklandı mı?

Bülbüloğlu Vinç halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Halka arz onayının ardından Bülbüloğlu Vinç halka arz ne zaman sorusu yanıt buldu. Peki; Bülbüloğlu Vinç halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri açıklandı mı? Bülbüloğlu halka arz eşit mi, oransal mı? Kaç lot verecek? İşte detaylar!
Bülbüloğlu Vinç halka arz fiyatı ne kadar?
Bülbüloğlu Vinç hissesi 31 TL'den halka arz olacak.
Bülbüloğlu halka arz ne zaman?
Bülbüloğlu Vinç hisselerinin talep toplama zamanı henüz belli değil. Ancak talep toplamanın önümüzdeki hafta başlaması öngörülüyor.
Bülbüloğlu borsa kodu ne?
Bülbüloğlu Vinç hissesinin sembolü "BVSBU" olacak