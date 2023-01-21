Hangi borçlar yapılandırılacak, yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırma paketi nedir, pakette neler var? KYK, sigorta primi, MTV...

Son dakika... Yeni borç yapılandırma paketi geliyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi olacak söz konusu pakette hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak, pakette neler var merak edilmeye başlandı. Buna göre vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. İşte detaylar...
YENİ BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NEDİR?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek.
KRİTİK TARİH 31 ARALIK 2022
Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.
VERGİ, PRİM VE CEZALAR KAPSAMDA
Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.