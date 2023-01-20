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    • Ekonomi
    • 20.01.2023 23:41
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    • 20.01.2023 23:41
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    Taşerona kadro verilecek mi 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı? Belediye şirket işçilerine kadro verildi mi?

    90 bin taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili tüm gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. 458 bin 615 personelin kadroya alınmasını içeren kanun teklifinin yasalaşması sonrası gözler taşerona kadro gelişmelerine çevrildi. Peki, Taşerona kadro verilecek mi 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı? Belediye şirket işçilerine kadro verildi mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Taşerona kadro verilecek mi 2023?

    Taşerona kadro konusu hakkında aramalar hız kazandı. 23 Ocak Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda 90 bin taşerona kadro durumunun gündeme gelmesi ön görülüyor. Peki, Taşerona kadro verilecek mi 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı? Belediye şirket işçilerine kadro verildi mi? İşte merak edilenler!

    90 BİN TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve sözleşmeliye kadro sorunlarını çözmek için yoğun bir mesai harcadı. Bu konularla ilgili yasal düzenlemeler tamamlanırken gözler 90 bin işçi için atılacak adımlara çevrildi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kamuda kadrolu hale gelmesi için hükümetin geçmiş yıllarda yaptığı çalışmalara dikkat çekerek 1 milyon işçiye kadro verildiğini hatırlattı.

    Bakan Bilgin " O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

        GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

        Kabine toplantısında ülke gündemine ilişkin alınacak kararlar masaya yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklıyor. 2 haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 9 Ocak'ta düzenlendi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında bu hafta Kabine Toplantısının 23 Ocak Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine Toplantısında 90 bin taşerona kadro durumunun gündeme gelmesi ön görülüyor.

        Bunun dışında iç ve dış siyaset, ekonomik konular, seçim tarihi gibi konuların bu Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi Taşerona kadro verilecek mi 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı? Belediye şirket işçilerine kadro verildi mi?
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