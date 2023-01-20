Ocak zammının netleşmesiyle birlikte SED ödemelerine güncelleme geldi. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için yapılan SED yardımı yükseldi. Peki 2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? SED ödemelerine zam var mı? İşte merak edilenler!
2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
2023 Ocak zammı sonrası SED yardımı ödemeleri şu şekilde:
- Çocuk (Okul öncesi) 2.059,99
- Çocuk (İlköğretim) 3.090,00
- Çocuk (Ortaöğretim) 3.295,99
- Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2.059,99
- Çocuk (Yükseköğretim) 3.708,00
- Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.648,00
SED YARDIMI NEDİR?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.