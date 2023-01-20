REFAH PAYI YÜKSELDİ



Memurların ve memur emeklilerinin bu ay zam oranına bir refah payı da eklendi. Başkan Erdoğan tarafından dün açıklanan yüzde 25'lik zam oranı, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda yüzde 30 olarak revize edildi. Erdoğan devletin tüm imkanlarının memur ve emekliler için seferber edildiğini belirterek, zam oranının yükseltildiğini açıkladı.