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    • Ekonomi
    • 20.01.2023 08:04
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    • 20.01.2023 08:04
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    EYT prim gün sayısı kaç olunca emekli olunur? EYT'den kimler yararlanacak? İlk maaş ne zaman? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi?

    EYT'de tüm detaylar netleşti. Başkan Erdoğan yaş şartı olmayacağını duyurarak gerekli şartları açıkladı. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi? EYT prim gün sayısı kaç olunca emekli olunur? EYT'den kimler yararlanacak? İlk maaş ne zaman?

    takvim.com.tr
    EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis’e geldi mi?

    EYT düzenlemesi sonuçlandı. Başkan Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi? EYT prim gün sayısı kaç olunca emekli olunur? EYT'den kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!

    EYT kanunu ne zaman çıkacak?

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

    EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN ÜÇ ŞART BULUNUYOR

    85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik.

    Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.

    Asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz.

    İşte EYT'de adım adım maaş hesabı!

    Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.

    Her konuda her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi milletimiz için yapıyor ve adıyoruz.

    Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor.

    Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor.

    YAŞ ŞARTI OLMAYACAK

    Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

    Bu düzenleme ilk çıktığında 5.6 milyon emekli varken bugün 13.9 milyon emekliye hizmet veren Türkiye'ye ulaştık.

    Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu kesimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık.

    Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır.

        PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ

        Bir kısmı hizmet birleştirme, borçlandırma işlemlerini zaten başlatmıştır. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları yaptık. Taşarondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayacaklar için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

        EYT ÇIKTI! ŞARTLAR BELLİ OLDU! Askerlik, doğum, staj ve kısmi emeklilik...

        Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz.
        Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.

        Emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır amacımız. EYT'nin ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

        EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Düzenlemenin yürürlüğe geçeceği tarihi henüz açıklamadı. Açıklama geldiği anda detaylara takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

        EYT'liye yol haritası
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        Haberler Ekonomi EYT prim gün sayısı kaç olunca emekli olunur? EYT'den kimler yararlanacak? İlk maaş ne zaman? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi?
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