Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu 2023? Emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? EYT'liler ikramiye alacak mı?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi ücretleri merak konusu oldu. 2022 yılında Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Asgari ücrete %54,66, memur ve emekli maaşlarına ise %30 oranında zam yapıldı. İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi ücretler 2023 yılında belirlendi. SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekli olanlara emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Emeklilerin yanı sıra vazife malullüğü, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlar, SGK'dan aylık bağlanan şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlara da bayram ikramiyesi ödemesi yapılır. Peki 2023 Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? İşte, emekli ikramiyelerinde son durum
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANDI MI?
SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli bayram ikramiyesi ödeniyor.
Son olarak emekli maaşlarına %30 zam yapıldı ve en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. 2022 yılında emekli ikramiyesi tutarı 1.100 TL olarak belirlenmişti.
2023 yılında Emekli ikramiyelerinde artış olması bekleniyor. Ancak zam yapılacak orana veya yeni ikramiyeye ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ
Emekli ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılır. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimin göre Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak.
Kurban Bayramı ise 28 Haziran'da idrak edilecek. Emekli ikramiyelerinin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.