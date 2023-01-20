Bülbüloğlu Vinç halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri açıklandı mı? Bülbüloğlu halka arz eşit mi, oransal mı? Kaç lot verecek?

Son günlerde şirketlerin halka arz işlemleri hakkında bilgiler merak konusu olmaya devam ediyor. Bülbüloğlu Vinç, halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapmıştı. Bu bağlamda Bülbüloğlu halka arz başvuru tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.