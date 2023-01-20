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    • Ekonomi
    • 20.01.2023 10:00
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    • 20.01.2023 10:00
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    Memur emeklileri maaş farkları ödeme takvimi belli oldu mu 2023? 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

    '2023 Ocak ayı memur ve emekli zam farkları hangi tarihte hesaplarda olacak?' Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle takip ettiği konular arasında zamlı maaş tutarları yer alıyor. 2023 zam farklarının maaşlarına ne zaman yansıyacağını merak eden vatandaşların araştırdığı tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı?

    Memur emeklisi maaş farkları hakkında aramalar hız kazandı. Milyonlarca vatandaş bu konuya kilitlendi ve yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. 2023 yılı ile birlikte maaşlara yapılan zam oranları belli oldu ve memur, emekli vatandaşlar zamlı tutarları ne zaman çekebileceğini öğrenmek istediği için araştırmalarını hızlandırıyor. Peki, 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Memur emeklileri maaş farkları ödeme takvimi belli oldu mu 2023? İşte detaylar!

    4C EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli memurlar maaşlarını ay başında zamsız olarak aldılar. Memur emeklilerinin 2023 yılı zam farkı bu ay içinde açıklanacak takvime göre hesaplarına yatırılacak. Ancak maaş farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

    MEMUR EMEKLİLERİNE 3600 EK GÖSTERGE FARKI DA GELİYOR

    Memur emeklileri açısından bir başka artış da 3600 ek gösterge farkından gelecek. Ek göstergesi 600 puan artan unvanlarda maaş artışı 260 TL olurken ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak.

    3000'den 3600'e çıkan ek göstergelerde hizmet yılı 30 ise ilave zam 2.240 TL'ye ulaşacak. Ek göstergesi 2.200'den 3600'e çıkanlarda hizmet yılı 25 olanlar 2.463 TL, 30 hizmet yılı olanlar ise 2.587 TL ilave zam alacaklar. Bu emeklilerin zamlı maaşları ek gösterge artışı eklendikten sonra yüzde 30 artırılacak. Ayrıca 15 Ocak'tan sonra emekli olacakların alacakları ikramiyelerde de 70 bin lirayı geçen miktarlarda artış olacak.

        TEMMUZ'DA YENİDEN ARTACAK

        Temmuz ayına kadar geçerli bu oranlar yılın ikinci yarısında yeniden artırılacak. Taban maaş artışıyla birlikte toplam artış 21.9 milyar TL'yi bulurken yararlanacak emekli sayısı da 2 milyon 721 bin olacak. Emeklilere yapılacak yüzde 30 zam sonrasında artış miktarı toplamda 131,5 milyar liraya ulaşırken toplamda 14 milyon emekli yararlanacak. Memura yüzde 30 zamla birlikte 138.4 milyar TL artış yapılırken yararlanacak kişi sayısı 4 milyonu geçecek.

        EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI

        Emekli Müsteşar (1/1)
        Mevcut: 21.905,20
        Yüzde 30 zamlı: 28.476,76

        Emekli Genel müdür (1/1)
        Mevcut: 19.361,41
        Yüzde 30 zamlı: 25.169,83

        Emekli Şube müdürü (Lisans - 1/4)
        Mevcut: 7.429,13
        Yüzde 30 zamlı: 9.657,87

        Emekli Memur (Lisans - 1/4)
        Mevcut: 7.269,57
        Yüzde 30 zamlı: 9.450,44

        Emekli Öğretmen (1/4)
        Mevcut: 7.475,52
        Yüzde 30 zamlı: 9.718,18

        Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)
        Mevcut: 12.691,14
        Yüzde 30 zamlı: 16.498,48

        Emekli Polis memuru (8/1)
        Mevcut: 7.731,57 1
        Yüzde 30 zamlı: 10.051,04

        Emekli Hemşire (Lisans-1/4)
        Mevcut: 7.265,86
        Yüzde 30 zamlı: 9.445,62

        Emekli Mühendis (1/4)
        Mevcut: 9.115,72
        Yüzde 30 zamlı: 11.850,44

        Emekli Teknisyen (Lise-1/4)
        Mevcut: 6.343,71
        Yüzde 30 zamlı: 8.246,82

        Emekli Profesör (1/4)
        Mevcut: 17.340,84
        Yüzde 30 zamlı: 22.543,09
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            Haberler Ekonomi Memur emeklileri maaş farkları ödeme takvimi belli oldu mu 2023? 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
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