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    • Ekonomi
    • 19.01.2023 07:06
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    • 19.01.2023 07:06
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    Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklayacak: 2023'ün enflasyonla mücadelede yol haritası belli oluyor

    Türkiye yeni yıla ekonomide atılan kararlı adımlarla girdi. Seçimlerin gerçekleştirileceği 2023 yılında bütçedeki dengeyi korumak ve enflasyonla mücadelede taviz vermemek adına faiz politikası güçlü bir sinyal gönderecek. Faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nın döviz piyasaları, borsa ve yatırımcıların kararını etkileyecek bir disiplin mesajı vermesi bekleniyor. Banka yılın son toplantısında politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı.

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklayacak

    Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.

    SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

    Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.

    PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

        Yılın ilk piyasa katılımcıları anketi açıklandı

        ANKET BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ
        2023 yılının ilk piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08 oldu.

        TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.

        YÜZDE 5 HEDEFİ
        TCMB, yılın son faiz kararı açıklamasında, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." vurgusunda bulunmuştu.

            KASIM'DA AY TEK HANEYE DÜŞMÜŞTÜ
            Banka geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti.

            Yayınlanan karar metninde, kurulun ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verdiği bildirilmişti.

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