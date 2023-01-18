Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan dikkat çeken orta gelirliye konut projesi açıklaması geldi. Buna göre 2.e l konutlar için de proje yapılacağı açıklandı. Peki, Orta gelirliye 2. el konut kredisi verilecek mi, başvurular ne zaman? 2. el konut kredi faizi yüzde kaç olacak? Vadesi, geri ödeme planı nasıl? İşte detaylar!
ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASININ KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR
Yeni Evim Kampanyası'nın duyurulmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni müjdeyi verdi. Bakan Kurum, ikinci el konutlar için de kampanya düzenleneceğini açıkladı. Orta gelirliye konut kampanyası için soruları yanıtlayan Bakan Kurum, vatandaşların ihtiyaçları ve taleplerine göre her türlü çalışmayı yapabileceklerinin altını çizdi.
"2. EL KONUTLAR İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"
Kurum "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. 2. el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.
SIFIR KONUTLARA YÖNELİK ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI AÇIKLANDI
Sıfır konutlara yönelik olarak Yeni Evim Kampanyası geçtiğimiz günlerde duyuruldu. 15 yıl vade, 2 milyon lira krediye kadar faiz yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arası yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasına ise 0,99 oranlarla ev sahibi olunacak. Bunun yanında Hazine desteği olarak ilk 3 yıl taksitler daha az ödenecek. Bu kampanyadan hiç konutu olmayan kişiler faydalanacak.
1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerden Konut almak isteyen vatandaşların son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. Bölgedeki illerde ikamet şartı aranmayacak.