Güncel fındık fiyatları merak ediliyor. Aralık ayının ortasına yaklaşırken internet arama motorlarında Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Ordu, Sakarya, Giresun, Samsun il il güncel fiyat listesi...
FINDIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Bölük, serbest piyasada 46 lira seviyelerinde seyreden fındık fiyatının, son 2 haftadır yükseliş eğiliminde olduğunu belirtti.
Piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan arz talebine bağlı olarak fiyatın yükseldiğini ifade eden Bölük, gelecek haftalar için ürünle ilgili değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını dile getirdi.
Bölük, bir kısım üreticilerin TMO'yu tercih ettiğini kaydederek, ofisin alım yapmasıyla arz fazlası fındığın piyasadan çekilmesini sağladığını sözlerine ekledi.
ARALIK AYI GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI 42,00 TL 48,00 TL
ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI 40,00 TL 48,00 TL
DÜZCE FINDIK FİYATLARI 43,00 TL 56,00 TL