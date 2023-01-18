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    • Ekonomi
    • 18.01.2023 07:31
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    • 18.01.2023 07:31
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    e-Devlet sorgulama ekranı! Ocak ayı SED yardımı YATTI MI? 2023 zamlı SED yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

    Zamlı SED ödemelerinin ne zaman yatacağı hakkında aramalar hız kazandı. Geçici ekonomik destek kapsamında verilen SED ödeme tarihi gündemde yer alıyor. 2023'ün ilk 6 ayında emekli ve memurlar için maaşlara yüzde 30 zam yapılması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin de tutarı yükseldi.

    takvim.com.tr
    Ocak ayı SED yardımı YATTI MI 2023?

    Ocak ayının gelmesiyle birlikte SED yardımı hakkında aramalar hız kazandı. 2023'ün ilk 6 ayında emekli ve memurlar için maaşlara yüzde 30 zam yapılması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin de tutarı yükseldi. Peki, Ocak ayı SED yardımı YATTI MI? 2023 zamlı SED yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Her ay ödeme alan aileler, bu ayki ödemeler için belirlenen tarihi öğrenmek istiyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

    SED YARDIMI 2023 NE KADAR OLDU?

    SED yardımı okul öncesi çocuk için 2.059,99 TL olarak ödenir.

        İlköğretim çağındaki çocuk için 3.090,00 TL, ortaöğretim çağındaki çocuk için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında ancak okumayan çocuk için 2.059,99 TL, yükseköğretim çağındaki çocuk için 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için ise 1.648,00 TL olarak ödenir.

        OCAK AYI SED YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

        2023 yılı Ocak ayı SED yardımı paralarının en zaman yatacağına dair Bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi.

        SED YARDIMI ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI
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        Haberler Ekonomi e-Devlet sorgulama ekranı! Ocak ayı SED yardımı YATTI MI? 2023 zamlı SED yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
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