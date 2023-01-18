4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Memur emeklileri maaş farkları ödeme takvimi belli oldu mu 2023?

MEMUR EMEKLİLERİNE 3600 EK GÖSTERGE FARKI DA GELİYOR

Memur emeklileri açısından bir başka artış da 3600 ek gösterge farkından gelecek. Ek göstergesi 600 puan artan unvanlarda maaş artışı 260 TL olurken ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak.

3000'den 3600'e çıkan ek göstergelerde hizmet yılı 30 ise ilave zam 2.240 TL'ye ulaşacak. Ek göstergesi 2.200'den 3600'e çıkanlarda hizmet yılı 25 olanlar 2.463 TL, 30 hizmet yılı olanlar ise 2.587 TL ilave zam alacaklar. Bu emeklilerin zamlı maaşları ek gösterge artışı eklendikten sonra yüzde 30 artırılacak. Ayrıca 15 Ocak'tan sonra emekli olacakların alacakları ikramiyelerde de 70 bin lirayı geçen miktarlarda artış olacak.