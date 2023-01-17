TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ VE LİSTESİ! TOKİ 6.etap kura tarihleri belli oldu! Antalya, Kocaeli, Yalova kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kuraları il il çekiliyor. Sakarya için kura çekimi 16 ve 17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Henüz başvuru yaptığı ilde kura çekimi düzenlenmeyen vatandaşlar güncel TOKİ kura çekim tarihini araştırıyor. Yeni TOKİ kura takvimi yayımlandı. Peki Antalya, Isparta, Kocaeli, Yalova kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ 6.etap kura LİSTESİ...
TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ 2023
Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi aşağıdaki gibidir;
2-12 Ocak 2023: Ankara
10-13 Ocak 2023: Adana
13-14 Ocak 2023: Eskişehir
14-17 Ocak 2023: Mersin