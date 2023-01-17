Söke Un halka arz sonuçları! Kaç lot dağıtıldı? Söke Un borsada ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi, hisse kodu...

Söke Un halka arz sonuçları açıklandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Söke Un'un halka arzını onayladığını açıklamıştı. Ardından sonuçlar belli oldu. Bu noktada yatırımcılar, Söke Un hisse ne zaman borsada işlem görecek? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler haberimizde!