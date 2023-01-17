NETLEŞTİ! EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Son dakika EYT haberleri! EYT yasalaştı mı, hangi tarihte Meclis'e gelecek?

EYT ile emekli olacak milyonlarca kişi hem yasanın yürürlüğe girmesini hem de ilk maaşlarını ceplerine koyacağı günü bekliyor. Bu noktada EYT ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Beklenen açıklama az evvel geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarihi açıkladı. İşte detaylar...
EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
EYT'liler, maaşlarını Mart ayında alacak. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ''EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?'' sorusuna ''Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak.'' yanıtını verdi.
EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELİYOR?
2023 yılının ilk Kabine Toplantısı 9 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan EYT'nin yakında Meclis'e geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyu ile paylaştık. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz."
5,7 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesi taslak metninin de bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.