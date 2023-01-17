Esnafa 150 milyarlık destek paketi Meclis'te! Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURMUŞTU

Türkiye'nin güçlü sağlık ve üretim altyapısı sayesinde tüm bu süreçten kendini pozitif olarak ayrıştırmayı başardığını vurgulayan Erdoğan, "Tabii, bu arada sıkıntılar da yaşadık. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik önceden beri devam eden sinsi oyunlar, ekonomi alanında pervasız bir tehdide dönüştü. İçeride kasıtlı bir şekilde körüklenen panik, bu tehdidin faiz, döviz kuru ve enflasyon üzerindeki sonuçlarını daha da ağırlaştırdı. Eşi benzeri görülmemiş bu tablonun yol açtığı dalgalanmaları göğüslemek için çok büyük mücadele verdik. Öncelikle her kesimin ama özellikle de esnafımızın ve çalışanlarımızın ayakta kalmasını sağlayacak tedbirler aldık.