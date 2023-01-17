Esnafa 150 milyarlık destek paketi Meclis'te! Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, esnaf destek paketi limitinin 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarıldığını bildirdi.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin geneli üzerinde görüşmeler sürüyor.
"1 MİLYAR 300 MİLYON LİRALIK KİRA DESTEĞİ VERDİK"
AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, iktidarın pandemi sürecinde esnafa ciddi destekler verdiğine işaret etti.
Büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde 500 lira esnafa kira desteği verildiğini anımsatan Özkan, şu ifadeleri kullandı:"Ayda 432 milyon lira toplamda 1 milyar 300 milyon liralık kira desteğini esnafımıza hibe olarak verdik. Yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan yaklaşık 850 bin esnafımızı vergiden muaf tuttuk. 40 senelik esnaf ve sanatkarım, bu 40 sene zarfında hiçbir hükümetin esnaf ve sanatkarı vergiden muaf tuttuğuna şahitlik etmedim. Esnaf destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarttık. Cumhurbaşkanımızın esnaf buluşması konuşmasındaki verdiği müjdeler esnafımızda mutluluk yarattı."
Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURMUŞTU
Türkiye'nin güçlü sağlık ve üretim altyapısı sayesinde tüm bu süreçten kendini pozitif olarak ayrıştırmayı başardığını vurgulayan Erdoğan, "Tabii, bu arada sıkıntılar da yaşadık. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik önceden beri devam eden sinsi oyunlar, ekonomi alanında pervasız bir tehdide dönüştü. İçeride kasıtlı bir şekilde körüklenen panik, bu tehdidin faiz, döviz kuru ve enflasyon üzerindeki sonuçlarını daha da ağırlaştırdı. Eşi benzeri görülmemiş bu tablonun yol açtığı dalgalanmaları göğüslemek için çok büyük mücadele verdik. Öncelikle her kesimin ama özellikle de esnafımızın ve çalışanlarımızın ayakta kalmasını sağlayacak tedbirler aldık.