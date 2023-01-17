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    • Ekonomi
    • 17.01.2023 20:40
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    • 17.01.2023 20:53
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    Esnafa 150 milyarlık destek paketi Meclis'te! Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu

    Son dakika haberi | Esnafa destek için hazırlanan ticarete ilişkin "torba kanun teklifi" TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonuna geldi. Daha önce Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 150 milyarlık destek paketi komisyonda görüşülecek. Paketin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

    AA
    takvim.com.tr
    150 milyarlık destek paketi Meclis’te

    AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, esnaf destek paketi limitinin 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarıldığını bildirdi.

    TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin geneli üzerinde görüşmeler sürüyor.

    "1 MİLYAR 300 MİLYON LİRALIK KİRA DESTEĞİ VERDİK"
    AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, iktidarın pandemi sürecinde esnafa ciddi destekler verdiğine işaret etti.

    Büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde 500 lira esnafa kira desteği verildiğini anımsatan Özkan, şu ifadeleri kullandı:"Ayda 432 milyon lira toplamda 1 milyar 300 milyon liralık kira desteğini esnafımıza hibe olarak verdik. Yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan yaklaşık 850 bin esnafımızı vergiden muaf tuttuk. 40 senelik esnaf ve sanatkarım, bu 40 sene zarfında hiçbir hükümetin esnaf ve sanatkarı vergiden muaf tuttuğuna şahitlik etmedim. Esnaf destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarttık. Cumhurbaşkanımızın esnaf buluşması konuşmasındaki verdiği müjdeler esnafımızda mutluluk yarattı."

    Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURMUŞTU
    Türkiye'nin güçlü sağlık ve üretim altyapısı sayesinde tüm bu süreçten kendini pozitif olarak ayrıştırmayı başardığını vurgulayan Erdoğan, "Tabii, bu arada sıkıntılar da yaşadık. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik önceden beri devam eden sinsi oyunlar, ekonomi alanında pervasız bir tehdide dönüştü. İçeride kasıtlı bir şekilde körüklenen panik, bu tehdidin faiz, döviz kuru ve enflasyon üzerindeki sonuçlarını daha da ağırlaştırdı. Eşi benzeri görülmemiş bu tablonun yol açtığı dalgalanmaları göğüslemek için çok büyük mücadele verdik. Öncelikle her kesimin ama özellikle de esnafımızın ve çalışanlarımızın ayakta kalmasını sağlayacak tedbirler aldık.

        Salgın döneminde esnafımıza sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak aktardığımız kaynak 4,6 milyar lira. 3 bin ve 5 bin lira tutarlarındaki hibeler olarak verdiğimiz destek 4,3 milyar liradır. Halkbank kredilerinde, 2020 ve 2021 yıllarında 14 milyar liralık ertelemeler yaptık. Kredi kefalet kooperatiflerine olan 850 milyar liralık borçların yeniden yapılandırılmasını temin ettik. Vergi ve SSK borç yapılandırmalarında kredi garanti kefaletlerinin yükseltilmesine, icra takiplerinin ertelenmesine, mali sicil affına, vergi indirimlerine kadar daha pek çok kolaylık sağladık." demişti.

        Erdoğan, sağladıkları kolaylıklardan birinin de kazancı basit usulde tespit edilen esnafın gelir vergisi dışında tutularak, yıllık beyanname yükünden kurtarılması olduğunu ifade ederek, verdikleri destekler ve yaptıkları iyileştirmeler sayesinde bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bıraktıklarına işaret etmişti.

        "ESNAFIMIZIN DAHA YÜKSEK TUTARDA FİNANSMANA ERİŞMESİNİ TEMİN EDİYORUZ"
        Son 20 yılda, esnafa verilen destekleri saymanın saatler hatta günler süreceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söylemişti: "Mesela, esnafımızın Halkbank'tan kullandıkları faiz indirimli kredi limitini 5 bin liradan 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon liraya yükselttik. Politika faizindeki düşüşe paralel olarak esnafımızın kullandığı kredilerdeki hazine sübvansiyonunu yüzde 50'ye kadar artırdık. Son olarak esnafımıza tahsis ettiğimiz 100 milyar liralık kaynak için Halkbank kredilerinin faiz oranını yüzde 9,5'tan yüzde 7,5'a indirdik. Hazinemiz, esnafımızın kredi indirimlerini desteklemek için geçtiğimiz yıl 10 milyar liralık bir kaynak kullandı.

            Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. Yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede, toplam 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Esnafımızın çok büyük teveccüh gösterdiği bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz. Ayrıca birinci ve ikinci risk grubunda bulunan ve halihazırda esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk gruplarındaki esnaflarımıza da haziran ayı sonuna kadar yararlanma imkanı getiriyoruz. Böylece, binlerce esnafımızın daha yüksek tutarda finansmana erişmesini temin ediyoruz."

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            Haberler Ekonomi Esnafa 150 milyarlık destek paketi Meclis'te! Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu
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