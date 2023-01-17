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    • Ekonomi
    • 17.01.2023 07:01
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    • 17.01.2023 07:01
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    Emekli Sandığı zam farkları ne zaman hesaba yatacak? Emekli, memur, memur emeklileri maaş farkları neden yatmadı, bugün yatacak mı? Tahsis no sorgulama 2023!

    Merakla ve heyecanla beklenen haber geldi ve memur ve emekli zam oranları belli oldu. Milyonlarca vatandaş şimdi zamlı maaşlarını ne zaman alabileceklerini merak ediyor. Memur ve emekli maaşları zamlı ne zaman ödenecek 2023? Tarih belli oldu mu? İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Emekli, memur, memur emeklileri maaş farkı!

    Geçtiğimiz günlerde memur ve emeklilerin %30 zammına ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Memurlar mevcut şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta almaya başlıyor. Peki, Emekli, memur, memur emeklileri maaş farkları neden yatmadı, bugün yatacak mı? Emekli Sandığı zam farkları ne zaman hesaba yatacak? Tahsis no sorgulama 2023!

    Memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 5 BİN 500 LİRA

    Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

        MEMURA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

        Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle yüksek ihtimalle zamlı maaşların 15 Ocak'a yetişmesi beklenmiyor.

        Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alacaklar. Ek zam farkı ise en geç bir hafta ya da 8 gün içinde ödenecek.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu görevlilerinin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatırılması için bilişim alt yapılarının hazır olduğunu duyurdu.

        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        SSK ve Bağ-kur emeklileri içinse durum farklı. Emekliler ocak zammını ödemelerini 17-28 Ocak tarihlerinde alacak. Emeklilerin yüzde 30'luk zammı alması mümkün.
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        Haberler Ekonomi Emekli Sandığı zam farkları ne zaman hesaba yatacak? Emekli, memur, memur emeklileri maaş farkları neden yatmadı, bugün yatacak mı? Tahsis no sorgulama 2023!
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