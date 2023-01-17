Emekli Sandığı zam farkları ne zaman hesaba yatacak? Emekli, memur, memur emeklileri maaş farkları neden yatmadı, bugün yatacak mı? Tahsis no sorgulama 2023!

Geçtiğimiz günlerde memur ve emeklilerin %30 zammına ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Memurlar mevcut şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta almaya başlıyor. Peki, Emekli, memur, memur emeklileri maaş farkları neden yatmadı, bugün yatacak mı? Emekli Sandığı zam farkları ne zaman hesaba yatacak? Tahsis no sorgulama 2023!
Memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 5 BİN 500 LİRA
Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.