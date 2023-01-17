e-Devlet sorgulama ekranı! Ocak ayı SED yardımı YATTI MI? 2023 zamlı SED yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

İlköğretim çağındaki çocuk için 3.090,00 TL, ortaöğretim çağındaki çocuk için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında ancak okumayan çocuk için 2.059,99 TL, yükseköğretim çağındaki çocuk için 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için ise 1.648,00 TL olarak ödenir.